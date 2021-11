SPKC: Oktobrī no Covid-19 mirušajiem cilvēkiem 87% nebija vakcinējušies

No oktobrī 533 mirušajiem cilvēkiem, kas bija inficējušies ar Covid-19, 466 jeb 87,4% nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vēl nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 67 jeb 12,6% bija pabeiguši vakcinācijas kursu. No šīm personām divas bija vecumā zem 49 gadiem, sešas - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, deviņas - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 20 - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, 28 - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un divas - vecumā no 90 līdz 99 gadiem. SPKC norāda, ka visos gadījumos mirušajām personām bija viena vai vairākas blakus slimības.