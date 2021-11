Ķīnas skolā māca angļu valodu: Laines un Artura pieredzes stāsts

“Ķīna ir ļoti liela un ļoti dažāda. Mēs atrodamies deviņus kilometrus no Krievijas robežas. Vienā no lielākajiem Ķīnas reģioniem iekšējā Mongolijā.

Mums ir pa visam citāda Ķīna nekā parasti. Tagad ir deviņi vakarā, sešu stundu atšķirība. Tas ir interesanti, jo es Latvijā nāku no Alūksnes, un Alūksne ir 20 kilometru attālumā no Krievijas robežas; pārbraucot uz šejieni, es esmu tuvāk Krievijai, nekā esot Latvijā.”

Vislabāk ir tad, ja nāc no angliski runājošas zemes, bet, ja nenāc, visu var, kā saka, “piečunīt”. Mēs esam it kā no Jaunzēlandes.”