Soli pa solim: kā paša spēkiem atjaunot mājokļa sienas

Gandrīz nevienai virsmai nevar uzreiz mesties virsū ar krāsu un otu vai tapetēm, ja vien tā nav jauna, tīra virsma bez putekļiem. Tāpēc vispirms siena rūpīgi jānotīra. Kā noņemt veco sienas pārklājumu – tas atkarīgs no pārklājuma veida.

Kā noņemt veco krāsu? Iepriekš krāsotas virsmas vēlams noslīpēt ar mitrumizturīgu smilšpapīru un ūdeni, lai izvairītos no skrāpējumiem un putekļiem. Netīrumus no sienas var nomazgāt ar remdenu ūdeni un ziepēm, bet stipri netīras vietas – ar tam paredzētu mazgāšanas līdzekli, pēc tam rūpīgi noskalojot ar tīru ūdeni. Ja siena iepriekš krāsota ar glancētu krāsu, to var padarīt raupjāku ar smilšpapīru – tas uzlabos jaunā pārklājuma saķeri.