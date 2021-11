Agresīva uzbāzība varētu kļūt par administratīvi sodāmu pārkāpumu

Pēc Saeimas Krimināltiesību politikas apakškomisijā notikušās diskusijas par grūtībām efektīvi sodīt agresorus, tās vadītājs Andrejs Judins (JV) apņēmies iesniegt likuma grozījumus. Tie par agresīvām izpausmēm, kuras nav klasisks huligānisms, paredzētu arī administratīvo atbildību, tādējādi atvieglojot policijas darbu, savu ideju skaidro deputāts: “Iekļaut likumā jaunu normu, kas tieši skaidri pateiktu: par agresiju pret cilvēku – tāds un tāds sods. Nu, varbūt norma būs plašāka, es tagad domāju, kā labāk to formulēt, bet vispār doma ir iesniegt tādu ierosinājumu un virzīt likumprojektu. Bet vēlreiz uzsveru – tas nav tā, ka būs pilnīgi jauns kaut kas, par ko patlaban nav regulējuma. Ir regulējums, vienkārši – ja praktiķi grib redzēt skaidrus vārdus, es domāju, ka mēs varam skaidrā valodā arī ierakstīt, ka par agresiju pret cilvēkiem ir paredzēts administratīvais sods. Bet gadījumos, kad ir draudi kādam atņemt dzīvību vai nodarīt miesas bojājumus, mums ir Krimināllikuma 132.pants [par draudiem], un vienkārši šis pants ir jāpiemēro.”

Arī ģenerālprokurors Juris Stukāns piekrīt, ka ar huligānisma pantiem šobrīd vērsties pret visiem agresijas gadījumiem nevar, jo Augstākā tiesa vairākos spriedumos ir skaidrojusi, kā huligānisms var izpausties: “Huligānisma pārkāpumam tomēr ir ielikta būtība, ka tas aizskar vairākas personas – kā minimumu arī sabiedrību kā tādu. Nevis divu cilvēku savstarpēju apvainošanos kaut kur, kur tas neaizskar citu personu intereses. Tas ir būtiski ļoti šodienai diemžēl, tāpēc to vajag vienkāršot.”

Tāpēc likumā būtu pietiekami skaidri jānosaka tas, ko darīt nedrīkst, uzskata ģenerālprokurors: “Mums nav patīkami, ja jums pēkšņi, tuvu pieejot, uzbāžas cilvēki, vēl jo vairāk – apsaukājas. Nu ja mēs redzam, ka diemžēl sabiedrība aizgāja šajā virzienā, mums ir jāieraksta likumā, ka tas ir slikti, to darīt nevar. Punkts! Un par to piemērojama administratīvā atbildība, jo administratīvā atbildība neprasa augstu līmeni bīstamības. (..) Tāpēc viennozīmīgi jebkuram cilvēkam saprotamā veidā ir jāuzraksta, kas šodien sabiedrībai nav pieņemams, un par šādu uzvedību paredzēt atbildību. Punkts! Un tad nebūs strīdu.”

Iespēja sodīt administratīvi varētu arī mazināt ar agresiju saistītu kriminālprocesu skaitu, uzskata policijas pārstāvis Pumpurs: “Šī nesodāmības sajūta stingri mazināsies, es par to esmu pārliecināts. Jo tomēr lielākajai sabiedrības daļai, arī pārkāpējiem, šis audzinošā rakstura līdzeklis, tā soda nauda, tomēr viņu ved pie prāta un attur no citu pārkāpumu izdarīšanas. Savlaicīgi attur, un tad mēs varbūt nonākam pie situācijas, ka, piemērojot vienu vai divas reizes pret viņu bargu administratīvu sodu, tas atturēs viņu no Krimināllikuma pārkāpšanas un daudz smagākām sekām.”