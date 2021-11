Pirmie iespaidi: izskatīgais, sportiskais un praktiskais Renault Arkana

Nu un tad atkarībā no pircēja iegribām, izdomas un izvēlētā papildu aprīkojuma cena palielinās. Bet ne kosmiskā apmērā.

Atgriežoties pie dizaina tēmas, Arkana, lai arī profilā līdzinās augstāk minētajiem premium segmenta automobiļiem, no abiem galiem ir visīstākais Renault. Harmonisko sānu skatu ar 18 collu riteņiem, kas iekļauti Intens aprīkojuma līmeņa standarta komplektācijā, papildina šauri galvenie lukturi, āķa jeb C burta formas dienas gaitas gaismas un šauras, bet spožas un izteiksmīgas aizmugurējo lukturu LED joslas.

LED un tikai LED lukturi, starp citu, ir arī priekšā. To spoži baltā gaisma tiek vienmērīgi izkliedēta uz priekšu un ievērojami uzlabo redzamību diennakts tumšajā laikā.

Gada periodā, kad lielāko daļu diennakts valda krēsla un tumsa, tā ir neatsverami vērtīga īpašība, un jebkurš Arkana vadītājs to pratīs novērtēt.

Sākot no Intens aprīkojuma līmeņa, pilnie LED lukturi ir apgādāti arī ar automātisko pārslēgšanos starp tuvajām un tālajām gaismām. Patiesi noderīga automašīnas funkcija, kas gadu gaitā ir tiktāl pilnveidota, ka šobrīd jau strādā gandrīz nevainojami. Protams, ir iespējami misēkļi, taču manā testa braucienā to cēlonis bija tikai tehniskas nepilnības priekšā vai pretī braucošajos auto. Loģiski, ka tad, ja priekšā brauc auto ar izdegušām lampiņām, Arkana elektroniskā acs nodomā, ka ceļš ir brīvs, un ieslēdz tālās gaismas. Bet tikai uz brīdi, jo pat atstarotājus vai automobiļus-ciklopus sistēma spēj tumsā atpazīt.

Pēdējā laikā bija sanācis braukt ar mazās klases, sporta vai klasiskās formas automobiļiem, kuros iekāpšana nereti ietver krietnu pieliekšanos, tāpēc Arkana bija patīkama pieredze ar to vien, ka aizmugurējais sēdeklis atrodas apsēšanās augstumā, atliek vien pārlikt kāju pāri slieksnim. Arī

sēdekļa ģeometrija vieš cerības, ka pat tālākos braucienos automobilis nenogurdina, jo vietas aizmugurē ir daudz, sēdvirsma atrodas diezgan augstu no zemes un atzveltne ir komfortablā slīpumā.

Būs tieši laikā visām paaudzēm, arī vecāka gada gājuma pasažieriem ar viņu muguras problēmām, turklāt Arkana izceļas ar negaidīti plašu telpu virs galvas. Ja palūkojas uz auto no ārpuses, tad slīpais jumts un šaurie logi vedina domāt, ka aizmugurē valda šaurība, tomēr tie ir maldi un, par spīti augstajam sēdeklim, klaustrofobiskas sajūtas nedraud. No šāda viedokļa Arkana būs praktisks visu potenciālo strīdu risinājums, jo tad, ja kādam apniks skatīties planšetē, viņš varēs brīvi pievērst skatu logam un noraudzīties plaukstošās vizbulītēs vai aizlidojošās dzērvēs, atkarībā no gadalaika.