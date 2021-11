Saskaņas deputāti maldina; nav pierādījumu, ka pārslimojušiem vakcīna bīstama

Cilevičs pēc Re:Check jautājuma no sacītā gan atkāpās: “Tātad runa bija nevis par to, ka es uzskatu, ka vakcīna var kaitēt – bet par to, ka gadās situācijas, kad tā uzskata ģimenes ārsti.” Viņš Zariņa priekšlikumu esot atbalstījis, jo no vairākiem vēlētājiem saņēmis ziņas par gadījumiem, kad pārslimojušiem pēc sešiem mēnešiem ārsts neiesakot vakcinēties, jo antivielu līmenis vēl ir augsts. “Man ļoti žēl, ka manis teikto varēja saprast citādi, acīmredzot, nebiju pilnīgi precīzs, mea culpa,” rakstiski skaidroja Cilevičs.