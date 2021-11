Rīgas Motormuzejs atkal ver durvis un strādās "zaļajā režīmā"

No 2021. gada 16. novembra Rīgas Motormuzejs (RMM) ver durvis apmeklētājiem. Muzejs būs atvērts no otrdienas līdz svētdienai no 10:00 līdz 18:00. Muzejā skatāma atjaunota pastāvīgā ekspozīcija ar vairāk nekā 100 vēsturiskajiem spēkratiem, kā arī unikāla un starpkultūru sakaru mēroga ziņā nebijusi izstāde "Automobiļu dizains: Nučo Bertone – simts gadi itāļu auto stila. Kupeja".