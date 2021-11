ASV būtiski pieaudzis nāves gadījumu skaits no narkotiku pārdozēšanas

No 100 306 nāves gadījumiem 75 673 izraisījusi opioīdu pārdozēšana. Visvairāk nāves gadījumu ir uz sintētisko opioīdu, pamatā fentanila, rēķina.

Šajā pat laika posmā no Covid-19 miruši aptuveni 508 000 cilvēku, liecina tīmekļa izdevuma "Our World in Data" aplēses.