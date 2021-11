Ielu apgaismojuma elektrotīkls Rīgā noveco ātrāk, nekā to atjauno

Lai mazinātu bojājumu skaitu un to novēršanas izmaksas, kā arī lai novērstu nepieciešamību regulāri veikt ielu un ietvju asfalta seguma uzlaušanu un atjaunošanu, esot jānomaina vairāku apakšzemes kabeļu posmi, nemainot pārējās apgaismojuma komunikācijas.

Ņemot vērā kabeļu vecumu, bojājumu skaitu un to raksturu, apakšzemes kabeļu līniju pārbūve ir nepieciešama primārā kārtā objektiem, kuros kabeļu vecums ir lielāks par 60 gadiem.

Aģentūras vadītāja informēja, ka deviņas kabeļu līnijas ir izbūvētas 1940.gadā. Piemēram, Aspazijas bulvārī, Smilšu ielā, Aleksandra Čaka ielā no Blaumaņa līdz Lāčplēša ielai un citviet. Ir daudz līniju kuras būvētas līdz pagājušā gadsimta sešdesmitajiem un septiņdesmitajiem gadiem.

No 2018. līdz 2020.gadam visvairāk bojājumu fiksēts Maskavas ielā, kur elektrolīnija būvēta 1940.gadā. Divu gadu laikā meistari to bijuši spiesti labot 26 reizes.

Viņa arī norādīja, ka Rīgā ir liels skaits neapgaismotu ielu. Tie ir aptuveni 10% no kopējā izgaismoto ielu skaita. Starp 1. un 2.kategorijas ielām ar lielu satiksmes intensitāti, neizgaismota ir Maskavas iela no Taisnās ielas līdz pilsētas robežai, Krustpils iela, Jaunciema gatve no Jaunciema 10. šķērslīnijas līdz Baltezera kanālam un Daugavgrīvas šoseja.