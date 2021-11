VM: Par iespējām atcelt ārkārtējo situāciju pirmā informācija varētu būt 18.decembrī

Ja inficēto skaits augs lēnāk, tad arī Ziemassvētkos pieaugums būs mazāk izteikts. "Savukārt, ja inficēto skaits tuvākajā laikā, līdz Ziemassvētkiem, turpinās samazināties, tad arī Ziemassvētkos pieaugums būs minimāls un situācija janvārī būs stabila. Mēs to redzēsim aptuveni divu nedēļu laikā," iespējamo scenāriju ieskicēja Bērziņš.

Tāpēc galvenais mērķis ir ar pēc iespējas zemāku inficēšanās līmeni sākt Ziemassvētku periodu no 18.decembra, jo Ziemassvētkos jebkurā gadījumā gaidāms inficēto skaita pieaugums. "18.decembrī varēs jau redzēt, kas notiks ar drošības pasākumiem," piebilda Bērziņš.

Lai Ziemassvētku periodu sāktu ar pēc iespējas mazāku inficēto kaitu, VM iesaka no 6.decembra ieviest visu klātienē strādājošo paštestēšanu divreiz nedēļā. Pēc Bērziņa paustā, tiek izstrādāti risinājumi, "kā valsts var palīdzēt nokļūt" pie paštestiem arī privātajam sektoram.

Pirmdien pēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) sacīja, ka pastāv vairāki scenāriji - no optimistiskākā līdz pesimistiskākajam -, jo atkarībā no turpmākiem panākumiem vakcinācijā, no cilvēku, sabiedrības uzvedības pirmssvētku un svētku laikā, situācija varētu attīstīties ļoti dažādi.