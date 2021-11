Štata protestētājs Valentīns Jeremejevs

Valentīns Jermejevs jau ilgstoši mēģina sev pievērst uzmanību, rīkojot dažādas akcijas un piedaloties citu rīkotajās. Viens no retajiem dezinformatoriem, pret kuru arī uzsākts kriminālprocess pēc melu izplatīšanas. Avots: ekrānšāviņš no Delfi video; F64 FOTO: Avots: ekrānšāviņš no Delfi video; F64