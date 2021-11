Rīgas apkaimes iemirdzējušās svētku noformējumā

Katru vakaru no pulksten 17 līdz 20 apmeklētājiem ir pieejama izgaismota Mežaparka Lielā estrāde, kas pavisam nesen piedzīvoja savu atklāšanu jaunā veidolā. Viesturdārzā ir izgaismots brīvi stāvošs vides objekts “Melnā zvaigzne”, savukārt Ziemeļblāzmas parkā apmeklētājus sagaida pastaigu maršruts “Laika āderes telpa”. Līdztekus tam Bieriņu apkaimes Mārupītes parkā pastaigu laikā skatāmi gaismas akmeņi “Levitācija - meditācija”. Izgaismota ir arī lidlauka “Spilve” ēka, kas kopā ar vairākām gaismas instalāciju grupām, sākot jau no iebrauktuves alejas, veido vienotu gaismas tēlu ansambli.

Tā kā šogad ierastajā pasākuma formātā četru dienu garumā nenotiek gaismas festivāls “Staro Rīga”, tajā paredzētie gaismas objekti papildina pilsētvides noformējumu un no 18. novembra ir apskatāmi pilsētas parkos Rīgas apkaimēs. Četri no tiem ir izgaismoti un līdz pat 9. janvārim apskatāmi katru vakaru no pulksten 17 līdz pulksten 22.