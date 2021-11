Latviju atstās 35 nelegālie imigranti

Daļa no līdz šim Latvijā iekļuvušajām personām ir pieprasījusi patvēruma statusu, bet vēl pret daļu sākts izraidīšanas process. Vēlēšanos atgriezties savās mītnes zemēs izteikušas 35 personas, no kurām 25 jau devušās prom, bet vēl desmit to darīs.