Pieci vienkārši soļi, kā samazināt izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu

Tāpēc nepaslinko un liec stikla pudeles tām paredzētajā konteinerā, kartonu, plastmasas, metāla iepakojumu, bioloģiski noārdāmos atkritumus – tur, kur tiem vieta -, tekstilizstrādājumus atsevišķi, lai sadzīves atkritumu konteinerā nonāktu pēc iespējas mazāk atkritumu. Tāpat dalīti no citiem atkritumiem var nodot baterijas un akumulatorus, savu laiku nokalpojušas elektroiekārtas, kā arī riepas, kas turklāt ir videi kaitīgie atkritumi , kuru nonākšana dabā var radīt milzīgu negatīvu ietekmi. Baterijas un mazās elektroiekārtas var nodot specializētajos konteineros lielveikalos, bet liela izmēra sadzīves tehniku, kā arī, riepas, iepakojumus, stikla taru, metālu, spuldzes, elektrotehniku un citus nevajadzīgos priekšmetus – šķirošanas laukumos, kas jau šobrīd ir plaši pieejami visā Latvijas teritorijā, vairāk nekā 70 vietās. Elektrotehnikas savākšanu daudzviet bez maksas nodrošina arī atkritumu apsaimniekošanas operatori. Piemēram, “Eco Baltia vide” šādu pakalpojumu sniedz Rīgā, Ādažos, Salaspilī, Babītē, Mārupē.

Lai arī atkritumu šķirošanas iespējas dažādos Latvijas reģionos var būt atšķirīgas, tās ar katru gadu paplašinās. Turklāt arī informācijas par to, kur šķirot un kā to darīt pareizi, kļūst vairāk. Pirmais punkts, kur vienmēr vērsties – savs atkritumu apsaimniekošanas operators, kurš ikdienā nodrošina atkritumu izvešanu, kā arī šķirošanas iespējas. Tāpat informāciju var vaicāt savam namu apsaimniekotājam un pašvaldībai. Arvien lielāku lomu atkritumu šķirošanas veicināšanā veido arī dažādi uzņēmumi un organizācijas, kas rūpējas par vides ilgtspēju un to, lai atkritumi tiktu radīti mazāk. Galvenais atcerēties – tiklīdz esi gatavs pievērsties atkritumu šķirošanai, arī informācija šķitīs daudz pieejamāka. Ne velti, kā liecina Latvijas Zaļā punkta iedzīvotāju aptaujas dati, atkritumus Latvijā šķiro jau 60% sabiedrības.