Levits Saeimā iesniedzis likumprojektu par valsts ministru iecelšanu

Kā informēja Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra vadītāja Justīne Deičmane, trešdien Levits Saeimai izskatīšanai iesniedza likumprojektu "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā". Prezidents uzsvēra, ka viena no pārvaldības problēmām Latvijā ir valsts mazspēja politiski pārzināt un efektīvi vadīt starpnozaru politikas jomas.

Valsts prezidents vērsa uzmanību uz to, ka "vertikālā pārvaldībā katrs redz jautājumu no savas nozares perspektīvas, bet parasti nav spējīgs efektīvi novērtēt situāciju kopumā un to pienācīgi pārvaldīt. Tas prasa horizontālu politiku un starpnozaru sadarbību".