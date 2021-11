TVNET skaidro: kāpēc Latvijā tik zema balstvakcinācijas aptvere?

Saskaņā ar Nacionāla veselības dienesta (NVD) apkopotajiem datiem uz balstvakcināciju šobrīd var pretendēt 260 tūkstoši cilvēku – no tiem aptuveni 111 tūkstoši var saņemt “Janssen” vakcīnu un nepilni 149 tūkstoši - pārējās vakcīnas. Līdz šim kopumā 53 000 jeb aptuveni 2,8% no visiem vakcinētajiem iedzīvotājiem ir saņēmuši balstvakcināciju. No tiem lielākā daļa jeb 34% ir iedzīvotāji vecumā virs 60, 27% - veselības nozares darbinieki, bet 8% – cilvēki ar hroniskām slimībām.