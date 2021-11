Krievijas manevri pie Ukrainas: gatavošanās karam vai blefs?

Krievija vēlas, lai Kijeva vestu sarunas ar separātistiem Doņeckas un Luhanskas reģionos, dotu tiem autonomiju. Taču no savas puses Krievija nebūt nesteidz izvest militārās vienības no Donbasa, kas ir viens no nosacījumiem.

Izskatās, ka uzmanības pievēršanai militārās tehnikas mobilizēšana pie Ukrainas strādā. NATO valstu amatpersonas par to paudušas satraukumu. ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens izteicies, ka precīzi Putina nodomi nav zināmi, bet ir zināma rokasgrāmata - mēģināt atsaukties uz iedomātu provokāciju no Ukrainas vai kādas citas valsts puses, un izmantot to kā ieganstu, lai Krievija izdarītu to, ko plānojusi.