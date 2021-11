Ikgadējā LIKTA konferencē tiks pasniegti "Platīna peles" apbalvojumi

DCS risinājums paredzēts Eiropas Savienības sadarbspējīgo DCS izveidei un to darbošanos vienotajā Eiropas Savienības Digitālā Covid-19 sertifikātu sistēmā. Risinājums nodrošina integrāciju ar nacionālajām datu avotu sistēmām portālu DCS pārvaldībai un verifikācijai, kā arī mobilās verifikācijas lietotnes.

API ir Elektroniskās deklarēšanas sistēmas servisa saskarne, ko izmanto datu apmaiņai starp nodokļu maksātāja lietoto informācijas sistēmu, ierīci un EDS. Nodokļu maksātāja informācijas sistēmā uzkrātie vai izveidotie dati tiešsaistē tiek nodoti VID un novietoti EDS datu bāzē vai saņemti no EDS. Lietojot EDS API, nav jāveic datu failu eksports un imports, ietaupot laiku un novēršot datu ievades kļūdas. VID darbiniekiem ir jāpavada mazāk laika, konsultējot klientus.

Skolotājs Edgars Čerkovskis ir izstrādājis starpdisciplināru risinājumu “Virtuālās realitātes ekonomikas kabinets”, kurā tiek apvienota ekonomikas un IT prasmju apguve. Izstrādātais risinājums “Virtuālās realitātes ekonomikas kabinets” (RTV VR) tiek pielietots gan vidusskolas, gan augstskolas posmā. Risinājums ir izvietots Google Play, kur to var lejupielādēt un lietot ikviens interesents. Tas ir starpdisciplinārs, apvienojot ekonomikas un IT prasmju apguvi un sekmējot izpratni abās jomās. Tas padara attālinātās mācības pieejamākas un nodrošina maksimālu klātieni šajā mācību formā.