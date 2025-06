Otrdiena Latvijai bija vēsturiska dienā, kurā piepildījās viens no valsts ambiciozākajiem ārpolitiskajiem mērķiem. Balsojums noritēja bez aizķeršanās – par Latvijas kandidatūru (kas bija palikusi vienīgā no Austrumeiropas bloka) nobalsoja 178 valstis, atturoties vēl 10 no klātesošajām valstīm.