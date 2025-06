Tieši šajā sanāksmē Stukāns esot paziņojis, ka šī lieta jāizņem no KNAB izmeklēšanas, izlaižot posmu par turēšanu aizdomās, uzreiz prokuratūrā jāceļ apsūdzības un lieta jālaiž uz tiesu. Jirgena skaidro, ka tāds risinājums praksē var būt, piemēram, ja KNAB darbinieks pieļāvis pārkāpumu. "Tad ir loģisks izskaidrojums, bet te nekādu objektīvu vajadzību neredzēju," atzīst Jirgena.

Prokurore stāsta, ka pēc pēdējās sanāksmes 7.janvārī vēl dažas dienas gājusi uz darbu, bet no 20.janvāra ārstējas un atrodas darbnespējā. "Izdegšana," viņa skaidro iemeslu. Pēc viņas paustā "viena liela daļa ir aizgājusi prom tieši šīs komunikācijas un viņa attieksmes dēļ".

LETA jau vēstīja, ka AT plēnums, izvērtējot pārbaudes rezultātus, nav saskatījis pamatu atlaist no amata Stukānu, pirmdien žurnālistus informēja AT priekšsēdētājs Aigars Strupišs.