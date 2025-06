Lai gan Libermanis mikroķirurģijā darbojas vairāk nekā 40 gadus un ir viens no Latvijas mikroķirurģijas aizsācējiem, pirms kara viņam ārstu aprindās bija disidenta slava. Savulaik viņš kritizēja “rijīgo sistēmu”, ar naudas pelnīšanu pārņemto kolēģu paviršību un atrada savdabīgu biznesa nišu - viņš tiesas prāvās palīdz no ārstu kļūdām cietušiem pacientiem piedzīt kompensāciju no Ārstniecības riska fonda. Vienlaikus viņš izveidoja Brūču klīniku, bet šobrīd Latvijā strādā maz, jo “Ukrainai vairāk vajag”.