Dumpis: Mūsu spējas pretoties Covid-19 ir uzlabojušās caur sāpīgu pieredzi

Jautājumā par to, vai testēšana vispār dod efektu vienas valsts līmenī, Dumpis atzīmēja, ka būtu būtiski, ka to darītu visas valstis vienlaicīgi - tad šai pieejai būtu efekts. "Iespējams, ka tiešie lidojumi no Ēģiptes varētu mūs interesēt šādā kontekstā, bet, manuprāt, Eiropas Savienībā vienai valstij piemērot šādas prasības nav īsti pamatoti un arī nedos vajadzīgo efektu," pauda infektologs.