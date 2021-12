2,1% valsts pārvaldē nodarbināto līdz 15.decembrim varētu nebūt Covid-19 sertifikāta

Saskaņā ar iestādei sniegtajiem datiem uz 22.novembri prognozējamā vakcinācijas aptvere visos resoros kopumā svārstās no 96% līdz 100%. Skatoties tādā pašā griezumā vakcinācijas aptveri nozaru ministrijās, tā ir no 97% līdz 100%, to padotības iestādēs decembra vidū plānotā vakcinācijas aptvere varētu būt 94,6% - 99,3%. Savukārt valsts kapitālsabiedrībās un valsts augstskolās - no 94,9% līdz 100%.