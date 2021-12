Balstvakcināciju var saņemt ikviens no 18 gadu vecuma

No ceturtdienas, 2.decembra, balstvakcinācijas process tiks organizēts saskaņā ar jaunākajām Imunizācijas valsts padomes rekomendācijām, tādējādi papildus jau līdz šim noteiktajām iedzīvotāju grupām balstvakcināciju vajadzēs saņemt visiem iedzīvotājiem vecumā no 40 gadiem, savukārt iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 39 gadiem varēs saņemt balstvakcināciju.