TVNET skaidro: kas līdz šim zināms par bērnu vakcinēšanu pret Covid-19 no 5 gadiem

Bērnus no 12 gadu vecuma sāka vakcinēt 2. jūnijā, bet par bērnu vakcināciju pret Covid-19 vecuma grupā no 5 līdz 11 gadiem tiek runāts jau ilgi. Vēl šī gada augustā veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) pieļāva, ka līdz 12 gadu vecu bērnu vakcinācija pret Covid-19 varētu būt iespējama no oktobra beigām. Taču ministra prognozes nepiepildījās. Tika gaidīti pētījumi, kā arī "zaļā gaisma" no Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Zāļu reģistrācijas komitejas (CHMP), Zāļu valsts aģentūras (ZVA) un Imunizācijas valsts padomes (IVP) u.c. Tagad tapis zināms – bērnu vakcināciju Latvijā, visticamāk, varētu sākt decembra beigās vai janvāra sākumā.