Tiesībsarga birojs arī jaunajos ēku projektos konstatē cilvēkiem ar invaliditāti nepieejamu vidi

Jau ziņots, ka šodien tiešsaistē norisināsies diskusija, kurā tiks apspriestas cilvēku ar invaliditāti iespējas kļūt no digitālo tehnoloģiju lietotājiem par to veidotājiem.

Diskusiju "Cilvēki ar invaliditāti un digitālie risinājumi. No lietotāja par radītāju" atklās tiesībsargs Juris Jansons. Viņš norāda, ka ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām paredzētās tiesības nodarbinātības jomā attiecas uz darbu arī tehnoloģiju jomā. Turklāt augstāks digitālo prasmju līmenis uzlabo iespējas konkurēt darba tirgū. Tādēļ diskusijas mērķis ir iedvesmot cilvēkus ar invaliditāti no digitālo tehnoloģiju lietotājiem kļūt par to veidotājiem.