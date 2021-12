Aptaujā noskaidrots, ka puse jauniešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem smēķē

Turklāt katrs piektais jeb 19% no tiem to dara regulāri, liecina "Mana Aptieka & Apotheka" jaunākā Veselības indeksa aptauja.

"Pēdējā gada laikā novērots, ka ievērojami paplašinās vienreiz lietojamo elektronisko cigarešu klāsts. To krāsainais iepakojums, smaržu un garšu daudzveidība raisa jauniešu interesi, un tās neizskatās veselībai kaitīgas. Lai arī aptaujas dati liecina, ka jaunieši kopumā ir vieni no retākajiem regulārajiem smēķētājiem, nelielais pieaugums iezīmē, ka elektroniskās cigaretes var radīt nopietnu risku pieaugt smēķējošo jauniešu skaitam nākotnē," uzskata aptieku tīkla "Apotheka" farmaceite Amanda Ozoliņa.

Kopumā Latvijā regulāri smēķē katrs ceturtais jeb 27% aptaujāto, un smēķēšana ir nemainīgs "līderis" kaitīgo ieradumu jautājumā jau sesto gadu. Visbiežāko regulāro smēķētāju vidū ir vīrieši (41%) vecumā no 25 līdz 34 un no 45 līdz 54 gadiem, kā arī iedzīvotāji ar pamatizglītību (40%). Savukārt visretāk šī atkarība raksturīga sievietēm (15%), senioriem (20%) un iedzīvotājiem ar augstāko izglītību (18%).

Pirmkārt, būtu jāsāk ar stingru apņemšanos, nospraužot konkrētu datumu tuvāko nedēļu laikā, no kura atteikties no kaitīgā ieraduma. Nebūtu ieteicams to sākt nedēļā, kad varētu būt vairāk satraukuma vai kārdinājuma uzsmēķēt, piemēram, pasākums ar draugiem. Turklāt atturēties būšot vieglāk, ja procesā tiks iesaistīta arī ģimene un draugi, palūdzot tiem nesmēķēt tuvumā vai regulāri apjautājoties par to, kā sokas ar atmešanu.