Vai bija vērts celt Lielo Ķīnas mūri?

Lielais Ķīnas mūris ir celts divu tūkstošu gadu laikā, lai kalpotu kā nocietinājums pret iebrucējiem no Ķīnas ziemeļiem. Tas ir veidots no zemes, ķieģeļiem un akmeņiem un ir aptuveni 21 tūkstoti kilometru garš. Tas ir vairāk nekā puse no Zemes apkārtmēra. Tomēr vai šis vidēji 7,8 metrus augstais mūris tiešām pildīja savu uzdevumu un pasargāja Ķīnu no svešzemju ienaidniekiem?