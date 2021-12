Scania prezentē jaunos Super sērijas kravas automobiļus

Normunds Avotiņš: "Tātad, ja nepieciešama divreiz biežāka Ad blue iesmidzināšana, vajadzīgs lielāks Ad blue tanks. Parasto 80 l vietā Super ir 120. Līdz ar to degvielas tvertne ir mazāka, un te rodas problēma. Nācās izstrādāt jauna tipa degvielas tvertnes. Taču ar to nepietiek, jo tvertne tik un tā ir mazāka nekā iepriekš.

"Melnā kaste" uzlabo arī degvielas filtra darbību. Filtrs ievietots korpusā tā, ka degviela caur to tiek nevis iesūkta, bet gan iespiesta. Scania inženieri uzskata, ka tādējādi nosēdumi, gaiss un ūdens tiek izfiltrēti labāk. Scania Super dzinēju jaudas diapazons ir no 420 līdz pat 560 zirgspēkiem. Tie ir pilnībā gatavi atjaunīgajām dīzeļdegvielām kā Neste MY, un to termālais lietderības koeficients pārsniedz 50%.