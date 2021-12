Kardiologs: ir cilvēki, kuri nav dzirdējuši par miokarda infarktu

Socioloģiskās aptaujas dati rāda, ka 76% no respondentiem jūtas daļēji zinoši attiecībā uz miokarda infarkta simptomiem, taču jebkurā gadījumā izsauktu neatliekamo medicīnisko palīdzību. Savukārt 21% aptaujāto atzīst, ka miokarda infarkta simptomus neatpazītu, jo tos nepārzina. Miokarda infarkta simptomi būtu jāatpazīst ikvienam no mums, jo tas var skart ikvienu - tad mums pašiem vai kādam līdzcilvēkam var būt nepieciešama palīdzība. Par to atgādina arī R. Feders. "Nereti ir situācijas, kad cilvēks, kuru piemeklējis miokarda infarkts, pats nevar izsaukt palīdzību. Tādos gadījumos šis cilvēks ir atkarīgs no apkārtējiem un viņu zināšanām par miokarda infarkta simptomiem. Pat, ja pats cilvēks zina šos simptomus un saprot, kas ar viņu notiek, viņš nespēj izsaukt palīdzību, jo ir šoka stāvoklī. Līdz ar to visiem būtu jāprot atpazīt miokarda infarkta simptomus un jābūt gataviem izsaukt medicīnisko palīdzību, lai maksimāli ātri risinātu šo problēmu."