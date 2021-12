Ziemassvētku laikā dievnami varēs darboties ilgāk

Ārkārtējās situācijas laikā reliģiskās darbības vietas darbību drīkst sākt pulksten 6, un tās drīkst darboties līdz pulksten 21. Savukārt Ziemassvētku laikā - no 19. decembra līdz 24. decembrim - tās varēs darboties bez darba laika ierobežojuma. 25. decembrī un 26. decembrī dievnami varēs būt atvērti no pulksten 6 līdz pulksten 24, bet naktī no 6.janvāra uz 7. janvāri - bez darba laika ierobežojuma.