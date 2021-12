Interneta spožums un posts – kā pasargāt savu bērnu?

Neviens vecāks apzināti nevēlas kaitēt savam bērnam, taču pieaugušajiem nereti trūkst informācijas par mūsdienu kiberdrošības riskiem. Jāatceras, ka kibermobingā ir iesaistītas trīs cilvēku grupas – agresors jeb pāridarītājs, upuris jeb tas, kuram dara pāri, un klusējošais vairākums – vienaudži vai pieaugušie, kuri zina par notiekošo, bet klusē un nedara neko, lai to novērstu. Iveta Ķelle aicina vecākus aizdomāties: “Lielākā daļa vecāku, kas šobrīd audzina pusaudžus, ir izauguši laikā, kad internets tikai parādījās, un bieži vien viņi pat neapjauš, kādas ir mūsdienu interneta lietošanas tendences jauniešu vidū un cik spējīgi viņi ir atrast sev interesējošu saturu. Tāpēc izglītoties kiberdrošības jautājumos vajadzētu katram vecākam, vienlaikus pievēršot uzmanību tam, kāda ir pusaudža dzīve digitālajā pasaulē. Kādas lietotnes izmanto mans bērns? Kādos sociālajos tīklos viņš ir reģistrējies? Kādu saturu viņš rada un publicē? Kādiem elkiem viņš seko, un kādu piemēru tie rāda manam bērnam? Vai informāciju par pubertāti un veselīgām attiecībām viņš uzzina drošā vidē vai meklē to pornogrāfiska satura materiālos?” Protams, absolūta kontrole pār to, ko internetā dara bērns vai pusaudzis, nav labs risinājums, jo tas var novest pie spēcīgas pretreakcijas, liekot jaunajam cilvēkam domāt, ka vecāki viņam neuzticas. Un šajā brīdī jaunietis var noslēgties – tas savukārt mazina iespēju, ka, sastopoties ar nedrošām situācijām internetā, viņš vērsīsies pēc palīdzības pie vecākiem. “Labs sākums ir atvērta saruna, kurā nav vietas aizspriedumiem un nosodījumam. Vecāki var dalīties ar savu pieredzi – vai ir gadījies internetā iepazīties ar cilvēkiem, kas reālajā dzīvē ir pavisam citādāki, vai ir bijis kāds, kas lūdzis nosūtīt seksuāla rakstura bildes, vai kāds ir mēģinājis izkrāpt personas datus, vai kāds ir rakstījis ļaunas ziņas vai komentārus? Vai pats kādreiz esmu internetā rīkojies nepareizi? Caur konkrētiem piemēriem var veiksmīgāk izskaidrot, kā pamanīt nedrošas situācijas, ko ņemt vērā, kā rīkoties un kā palīdzēt, ja nelaimē nokļuvis cits vienaudzis, mazais brālis vai māsa.