NĒ. Tas vienmēr ir pabeigts teikums

Apzināta piekrišana ir jebkuru veselīgu seksuālo attiecību sastāvdaļa. Tas nozīmē, ka cilvēkam, kurš to sniedz, ir jāpiekrīt šai izvēlei un jābūt brīvam un spējīgam to dot. Katram cilvēkam gatavībai pieskārieniem, skūpstiem vai seksam var būt nepieciešams atšķirīgs laika periods un neatkarīgi no tā, vai attiecības ir jaunas vai ilgstošas, ir jāciena sava partnera izvēle un tiesības pateikt NĒ.