Īpašas ceļazīmes uz Latvijas autoceļiem brīdina par meža dzīvniekiem

“Atgādinām autovadītājiem: ja notikusi sadursme ar meža zvēru un negadījumā ir cietuši cilvēki vai transportlīdzeklim radušies bojājumi, kuru dēļ tas nedrīkst turpināt ceļu, par to ir jāinformē Valsts policija, zvanot pa tālruņa numuru 110. Tāpat, ja negadījumā nav cietuši cilvēki un transportlīdzeklim nav radušies bojājumi, kuru dēļ tas nevarētu turpināt ceļu, par notikušo ir jāinformē Valsts policija. Svarīgi atcerēties, ka nekādā gadījumā nedrīkst atstāt notikuma vietu, jo šāda situācija ir uzskatāma par ceļu satiksmes negadījumu, kā arī notriekto dzīvnieku nedrīkst patvaļīgi aizvest no notikuma vietas, šāda rīcība ir pretlikumīga un par to var tikt piemērots sods,” uzsver Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis.