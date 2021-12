Kā pareizi sēdēt pie stūres un to grozīt, lai veiksmīgi "pārziemotu" uz ceļa

Nākamais, par ko jāparūpējas, – redzamība. Logu šķidrumam jābūt atbilstošam gaisa temperatūrai, lai neaizsaltu logu tīrīšanas sistēma. Ja ar logu šķidrumu viss kārtībā, arī slotiņas darbojas labi un vējstikls no ārpuses ir tīrs, taču no iekšpuses regulāri aizsvīst, nomainiet salona gaisa filtru. Neizbrauciet no pagalma ar automašīnu, kurai notīrīts tikai vējstikls un priekšējie sānu logi! Mašīna jānotīra pilnībā, īpašu uzmanību pievēršot jumtam – ja uz tā paliks sniegs, straujākas bremzēšanas gadījumā tas var nogāzties uz vējstikla, apgrūtinot vai pilnībā aizsedzot redzamību. Uz mašīnas jumta atstāts sniegs apdraud arī pārējos satiksmes dalībniekus.