Olaines novada dome samazina nākamgad paredzamās apkures izmaksas iedzīvotājiem

Līdz šim Olaines pilsētā bijis viens no lētākajiem siltumenerģijas tarifiem Latvijā. Taču 2022.gada sākumā dabasgāzes cena pieaugs 5,5 reizes, līdz ar to no 1.janvāra ir sagaidāms siltumenerģijas gala tarifa pieaugums par 172% jeb 2,72 reizes. Tarifs palielināsies no 41,69 eiro par megavatstundu līdz 113,38 eiro par megavatstundu.