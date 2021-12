Rīgas lidostā notikusi pirmā īpaši atlasītā lidojuma skrīninga testēšana

No valstīm ārpus Šengenas zonas atlidojošos pasažierus lidostas darbinieki novirza uz "E.Gulbja laboratorijas" testēšanas punktu C atlidošanas terminālī, kur lidostas darbinieki viņiem palīdz ar reģistrēšanos testam. Pēc tam testēšanas punktā pasažieri saņem testēšanas paraugu, atbilstoši instrukcijai sagatavo siekalu paraugu un saņem atzīmi laboratorijas izsniegtajā apliecinājumā par testa parauga nodošanu. Šo atzīmi robežas šķērsošanas vietā pārbauda Valsts robežsardzes darbinieki.

No Šengenas zonas valstīm atlidojošie pasažieri tiek no gaisa kuģa nogādāti uz "E.Gulbja laboratorijas" testēšanas vietu vienā no ielidošanas sektoriem Šengenas zonā, kur tāpat lidostas darbinieki organizē rindu un palīdz pasažieriem reģistrēties testam. Pēc testa parauga nodošanas pasažieri var doties prom no lidostas.