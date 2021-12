No breksita korekcijas rezerves Latvija varētu saņemt 10,95 miljonus eiro

Breksita korekcijas rezerve paredzēta, lai novērstu negatīvās ekonomiskās, sociālās un teritoriālās sekas, ko breksits rada dalībvalstīs un līdz ar to mīkstinātu negatīvo ietekmi uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Patlaban FM sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Zemkopības ministriju ir apzinājusi pasākumus, kurus atbilstoši saņemtajiem Eiropas Komisijas skaidrojumiem daļēji vai pilnībā varētu finansēt no Latvijai iezīmētajiem breksita korekcijas rezerves resursiem par kopējo summu aptuveni 3,2 miljoni eiro.

Ministru kabineta noteiktais uzdevums ministrijām iesniegt priekšlikumus par potenciāli no breksita korekcijas rezerves finansējamiem pasākumiem ir nepieciešams, lai FM varētu novērtēt potenciālo pasākumu apjomu un raksturu, un sagatavot ārējo normatīvo aktu. Pēc normatīvā akta spēkā stāšanās sadarbības iestāde sāks projektu atlasi. Atbilstoši šī normatīvā akta nosacījumiem tiks paredzēts, ka potenciālais finansējuma saņēmējs sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to sadarbības iestādē, kurā to izvērtēs atbilstoši atlases kritērijiem un atbilstības gadījumā slēgs līgumu vai vienošanos par projekta finansēšanu.