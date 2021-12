Mājoklis par 100 tūkstošiem: vai pieejams arī cilvēkiem ar vidējo algu Latvijā?

Pirmās iemaksas apmēru nosaka banka, un tas atkarīgs no mājokļa, kuru pircējs izvēlējies, no tā atrašanās vietas un citiem kritērijiem. Būtiski, ka pirmā iemaksa vismaz 10% apmērā aizņēmējam noteikti ir jāmaksā, jo to paredz likums. Tomēr, lai atvieglotu pirmās iemaksas slogu, ir svarīgi izvērtēt ALTUM mājokļu garantijas programmu jaunajiem speciālistiem vai ģimenēm ar bērniem. Piesaistot Altum garantiju, minimālā prasība pēc pirmās iemaksas ir vien 5%.

Garantiju bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai var saņemt ģimenes, kurām ir pastāvīgi ienākumi. Galvenais noteikums – šajās ģimenēs aug vai tiek gaidīts vismaz viens bērns. Viena no šīs garantijas būtiskākajām priekšrocībām ir tā, ka bērniņš mammas vēderā tiek uzskatīts par pilntiesīgu ģimenes locekli, tāpēc pat jaunas ģimenes, kas vēl tikai gaida pirmo bērnu, var savlaicīgi iegādāties piemērotu mājvietu. Par bērnu šīs garantiju programmas ietvaros tiek uzskatīts arī jaunietis līdz 23 gadu vecumam ieskaitot, kurš dzīvo kopā ar vecākiem un ir to apgādībā. Ar katru nākamo bērnu ģimenei pieejamā maksimālā garantija palielinās – ja ar pirmo tā ir 10% no aizdevuma pamatsummas, bet ne vairāk kā 10 000 eiro, tad ģimenei, kurā aug četri bērni vai tiek gaidīts ceturtais, garantija var sasniegt pat 30% no aizdevuma pamatsummas līdz 30 000 eiro. Kopējā darījuma summa nedrīkst pārsniegt 250 000 eiro, un pie jebkura apjoma garantijas termiņš ir līdz 10 gadiem. Turklāt, ja ģimene iegādājas A klases / gandrīz nulles enerģijas mājokli, garantija palielinās par 5%.