No Ford rūpnīcas nozagti četri tikko samontēti Shelby Mustang GT500

Vienu no automobiļiem iebrucēji izmantoja kā vārtu taranētāju, salauza tos un devās nezināmā virzienā. Kā ziņo Metro Detroit News, nezināmu iemeslu dēļ nav videomateriālu no novērošanas kamerām, un policijai šajā lietā šobrīd nav aizdomās turamo. Divas no četrām nozagtajām automašīnām jau ir atrastas – tās bija pamestas uz autoceļa I-75.