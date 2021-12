Covid-19 balstvakcīnu saņēmušo skaits tuvojas 10%; bērnus vakcinē gausi

Pirmajās četrās darbadienās Latvijā potes pret Covid-19 saņēmuši kopumā ap 44 000 cilvēku jeb ap 11 000 cilvēku dienā. Vakcinēšanās aktivitāti ir uzturējusi balstvakcinācija, kas veidojusi ap 70% no kopējā pošu skaita, kamēr ar pirmo poti šonedēļ līdz šim sapotējušies tikai ap 3600 cilvēki.

Šonedēļ vērojamais vakcinēšanās temps ir nedaudz augstāks nekā iepriekšējās trīs nedēļās, tomēr tas atpaliek no oktobra beigām un novembra sākuma, kad vidēji dienā vakcinēja ap 12 000 līdz 12 700 cilvēkus.

Ceturtdien potes pret Covid-19 saņēma vismaz 9929 personas, tostarp pirmo poti - tikai 898 cilvēki, bet vakcinēšanas procesu pabeidza 1375 cilvēki, tostarp 397 cilvēki sapotēti ar "Johnson&Johnson" vakcīnu, kam nepieciešama tikai viena deva, liecina NVD dati. Imunizācijas valsts padome pēc potēšanās ar "Johnson&Johnson" vakcīnu tomēr iesaka salīdzinoši īsā laikā saņemt otru poti no "Pfizer" vai "Moderna".

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 1,022 miljoni cilvēku jeb ap 54,3% no visiem valsts iedzīvotājiem.

No tiem otro devu saņēmuši ap 963 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 276 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam atbilstoši valstī spēkā esošajam regulējumam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 1,239 miljonus jeb 65,85% no visiem valsts iedzīvotājiem.