NA neatsakās no piedāvājuma energoresursiem samazināt PVN, norāda Zīle

Savukārt par pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu uz laiku gan elektrībai, gan gāzei no 21% uz 5% koalīcija nav vienojusies. Par nodokļa likmes samazināšanu iestājās Nacionālo apvienību pārstāvošais ekonomikas ministrs, bet pret to ir iebildusi "Jaunā vienotība".

Savukārt AS "Latvijas gāze" ir paziņojusi, ka dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām no 2022.gada 1.janvāra atkarībā no patēriņa apmēra pieaugs robežās no 54,2% līdz 93%.