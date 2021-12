Gerhards: koalīcijā ir partijas, kuru ieskatā "PVN energoresursiem un pārtikai nav jāaiztiek"

Šodien koalīcijas partneri vienojās, ka rīt, 21.decembrī, valdībā izskatīs vēl divu papildu atbalsta mehānismu ieviešanu. Viens no tiem ir elektroenerģijas sadales tarifa samazināšana par 50% piecu mēnešu garumā, sākot no šī mēneša. To plānots finansēt no emisiju kvotu izsolēm, nevis uz nodokļu maksātāju rēķina, atzīmēja Kariņš.