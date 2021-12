TOP5 speciālistu padomi elektrodrošiem svētkiem

Virtuve ir mājas sirds, un Ziemassvētkos tā kļūst par vietu, kur top neatņemams svētku elements – bagātīgs galds. Vienlaikus virtuve līdztekus vannasistabai paaugstinātā mitruma dēļ ir elektronedrošākā telpa mājoklī. Atceries, ka mitrā vidē ar elektroierīču lietošanu jābūt īpaši piesardzīgam, jo ūdens izcili vada elektrisko strāvu, palielinot elektrotraumu gūšanas risku. Pārdomā elektroierīču novietojumu virtuvē, lai tās atrastos pēc iespējas tālāk no izlietnes, tējkannas, krūzēm un šķidrumiem. Pirms darbini ierīces, noslauki rokas – tām jābūt pilnīgi sausām. Svarīgi pārliecināties, lai netiktu izmantotas ierīces ar bojātu vada izolāciju, korpusu vai mehāniku – arī šo daļu saskare ar mitrumu var ne tikai pilnībā sabojāt ierīci, bet radīt nopietnu elektrotraumu. Arī elektroietaisēm jābūt labā darba kārtībā – nav prātīgi vaļīgai rozetei, kas teju krīt ārā no sienas, pieslēgt jaudīgu cepeškrāsni vai blenderi. Riskēt un neievērot piesardzību nozīmē "parakstīt" atļauju traģiskam nelaimes gadījumam.

Mūsdienās pieejami dažāda veida elektriskie sildītāji – termoventilatori, eļļas sildītāji, konvektori un infrasarkano staru sildītāji. Populārākie no tiem ir eļļas sildītāji, kurus izmanto daudzās mājsaimniecībās, savukārt mazu telpu apsildei daudzi izvēlas termoventilatorus. Ar tiem jābūt īpaši uzmanīgiem. Pirms ieslēgt no saimniecības skapja dziļumiem izvilktu elektrisko sildītāju, notrauc no tā putekļus (pretējā gadījumā tie var aizdegties), kā arī pievērs uzmanību vada izolācijai, kas laika gaitā mēdz saplaisāt. Ja redzi, ka izolācija ir bojāta, nekādā gadījumā nepieslēdz to elektrotīklam. Nenovieto sildītāju tuvu viegli uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, papīrs, plāns audums, sveces, kā arī vismaz pusmetra attālumā no sienas un mēbelēm. Ļoti būtiski ir elektrisko sildītāju pievienot atsevišķai kontaktligzdai, nevis pagarinātājam, jo tā ir lielas jaudas ierīce, kas apvienojumā ar citām elektrotīklam pievienotajām iekārtām var izraisīt tīkla pārslodzi.