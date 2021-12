Apkopots to miljardieru reitings, kuri šogad visvairāk audzējuši savas bagātības

2021. gads bija lielisks, lai audzētu savu bagātību. Tas it īpaši ir attiecināms uz miljardieriem. Pēc “Forbes” aprēķiniem, no šā gada 1. janvāra līdz 10. decembrim 1800 no 2660 miljardieriem kļuva bagātāki. Vairāki no viņiem kļuva bagātāki par vairākiem simtiem miljonu dolāru, bet citi – pat par vairākiem miljardiem.