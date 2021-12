Līdzsvara meklējumos darba tirgū: vairāk iespēju vecākiem, papildu brīvdienas aprūpei darbiniekiem

“Statistika liecina, ka Latvijā 63% gadījumu bērna kopšanas atvaļinājumu izmanto sievietes. Vīrieši šo iespēju pagaidām izmanto salīdzinoši maz, bet ceram, ka tas mainīsies līdz ar jaunās direktīvas nosacījumu ieviešanu Latvijas tiesību aktos. Viens no mērķiem ir panākt, lai sieviete ātrāk un pilnvērtīgi varētu atgriezties darba tirgū, jo tas skar gan karjeras iespējas, gan no tā izrietošo – atlīdzības un pensijas apmēru. Otrs mērķis ir bērna audzināšanā jau no mazotnes iesaistīt abus vecākus,” diskusijā par gaidāmajām pārmaiņām norādīja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības eksperte Nataļja Preisa.