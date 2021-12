Apbalvoti jauno modes dizaineru konkursa "Modes manifestācija" uzvarētāji

Laura Valtere šobrīd studē Latvijas Mākslas akadēmijā, modes mākslas nodaļā bakalaura programmas 4.kursā un ir absolvējusi Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas apģērbu dizaina nodaļu. Kolekcijai “Pašportrets” autore iedvesmu smēlās no Alehandro Jodorovska filmas “Svētais kalns”, kas mudinājusi ieskatīšanos “patības spogulī” - sava ķermeņa, sevis un dzīves pieņemšanu, iepazīšanu un iemīlēšanu. Kolekcija ir kā autores atspulgs, kas dziļi attēlo autores iekšējo pasauli, sajūtas un atmiņas, kuras, iespējams, jebkurš varēs saprast un just tām līdzi. Tērpi radīti eksperimentējot ar dažādiem materiāliem, digitālās apdrukas iespējām, un lietojot dziļi personiskus simbolus.

Konkursa nominācijas “Vidējā izglītība” uzvarētāja Emīlija Ratkusa balvā ieguva kolekcijas publicitāti žurnālā "Pastaiga". Viņa 2021.gadā ir absolvējusi Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas apģērbu dizaina programmu. Šobrīd darbojas ar privātiem šūšanas un apģērbu dizaina pasūtījumiem un plāno iestāties Parsons New School Ņujorkā, apģērbu dizaina nodaļā. Kvalifikācijas darba ietvaros radītās kolekcijas "Spēļu planēta" iedvesma rasta absurdās modes (ridiculous fashion) un tās piekriteja Žaa Čārlza de Kastelbažaka daiļaradē, kas pamudinājusi autori apgērbos lietot mīkstās rotaļlietas. Fascinēta no putna lidojuma apvāršņa plašuma un dažādības, autore virsjakās vēlējās attainot reljefa dažādību, to panākot ar dažāda biezuma materiālu lietojumu.

Elīna Grīnberga kā uzvarētāja kategorijā “Maģistra studijas” balvā ieguva iespēju kolekcijas realizācijai “House of British Brands”, vienu mēnesi 2022.gadā. Elīna ir Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūras modes mākslas specialitātes studente, kura šobrīd Erasmus programmas ietvaros semestri studē modes dizainu Lisabonas universitātes Arhitektūras fakultātē. Paralēli studijām strādā pie sava apģērba zīmola. Elīnas kolekcijas “Atspulgs” centrālā tēma ir narcisms un tēls no sengrieķu mitoloģijas Narciss - skaists jauneklis, mednieks, kurš iemīlējās savā atspulgā un nomira aiz mīlestības pret sevi. Kolekcija ir aizgūta no vīriešu garderobes ko valkā sieviete, jo par narcismu visvairāk tiek runāts tieši vīriešu kontekstā. Krāsas kolekcijai izvēlētas klasiskas, kā akcentu izmantojot džinsu audumu. No aksesuāriem kolekciju papildina cepures, kas ir roku darbs.