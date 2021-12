Aptauja: Kopš pandēmijas sākuma 17% Latvijas iedzīvotāju sākuši biežāk lietot alkoholu

Savukārt aptaujāto vīriešu vidū alkoholu biežāk lieto 21%, no kuriem 9% to dara izteikti biežāk, bet 12% - nedaudz biežāk, kamēr 44% izmaiņas nav novērojuši, 18% alkoholu nelieto vispār, 14% alkoholu lieto retāk nekā pirms pandēmijas, 2% alkohola lietošanu Covid-19 laikā ir atmetuši vispār, bet vēl 2% konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Raugoties uz iegūtajiem rezultātiem pēc respondentu vecuma, secināts, ka Covid-19 laikā biežāk alkoholu lieto gados jaunāki un vidēja vecuma cilvēki, piemēram, gan vecumā no 18 līdz 24 gadiem, gan grupā no 35 līdz 44 gadiem alkoholu kopš pandēmijas sākuma biežāk lieto 22% attiecīgo grupu respondentu, savukārt vecumā no 25 līdz 34 gadiem šis rādītājs ir 20% (9% - izteikti biežāk, 11% - nedaudz biežāk), kamēr pārējās vecuma grupās tas svārstās no 8% līdz 14%.