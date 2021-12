Īpašais bērns Viktorija rada mākslas darbu ar nosaukumu “Māja labā krāsā”

Tikai divi no divpadsmit jauniešiem, kuri ļoti cītīgi sadarbojās ar pašmāju māksliniekiem, gleznojot un radot pasauli uz audekla, ir verbāli. Viktorija ir viena no tām un tas deva iespēju gleznotājai Ilzei Smildziņai pārrunāt ar Viktoriju to, ko gleznos kopīgiem spēkiem. Uz Ilzes Smildziņas jautājumu par to, ko vēlas Viktorija atainot gleznā, meitenei nebija divu domu, jo gleznos sapņu māju, pie tam labā krāsā. Smeldzīgajā vasaras pēcpusdienā, pie jūras, mežiņā Ilze Smildziņa, Viktorija un Viktorijas mamma Laimdota uz pāris stundām iegrima radošā procesā. Gleznojot, būvējot māju….sapņu māju labā krāsā