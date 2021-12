Vai tu mazgā tonālā krēma otu un kosmētikas maku? Par baktēriju perēkļiem...

Kosmētikas otu kopšana – kosmētikas otas būtu ieteicams mazgāt vismaz reizi nedēļā vai reizi divās nedēļās, atkarībā no tā, kādu produktu uzklāšanai tās tiek lietotas.

Dabīgo saru otas var mazgāt ar matiem paredzētu šampūnu un, ja liekas, ka otas paliek sausākas, tad pēc šampūna izskalošanas var izmantot arī kondicionieri. Savukārt sintētisko šķiedru sariņu kopšanai paredzēti speciāli līdzekļi, kas nopērkami dažādos specializētajos veikalos un aptiekās. Otas jāmazgā rūpīgi un pa vienai. Ota jāskalo, līdz ūdens paliek dzidrs. Ja ar pirmo mazgāšanas reizi ūdenī vēl ir redzamas krāsas, tad saziepē otu vēlreiz un izskalo, līdz brīdim, kad tās no otas vairs neizdalās. Kad ota ir tīra, izspied lieko ūdeni un atstāj otu izžūt, novietojot to guļus stāvoklī.

Nelieto vienu rīku vairākiem produktiem vienlaikus – ja lietojam pūderotu, tad lietojam to pūderim, ja acu ēnu otu, tad lietojam to tikai acu ēnu uzklāšanai, ja sūklītis paredzēts tonālajam krēmam, tad neliekam to bronzera trauciņā, utt. Ar multifunkcionālu metodi varam nodarīt pāri saviem iemīļotajiem produktiem, un tie var vairs nedot vēlamo rezultātu.